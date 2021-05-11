مباحث القاهرة تضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المساكن بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن.

تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل لدى المجنى عليه - عاطل "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه واحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الثانى ، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجنى عليه والإستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.