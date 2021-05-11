دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين معيد بكلية الطب جامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام الدائرة ١٥ بمحكمة القضاء الإداري تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١ بتعيين أحمد محمد شفيق سعيد في وظيفة معيد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة طنطا، وبطلان كل ما سبق هذا القرار من إجراءات تمهيدية وبطلان مذكرة الرأي القانوني الصادرة من مصطفى أحمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٥٣٣ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء بصفته ووزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الاعلى للجامعات ووزير المالية ورئيس جامعة طنطا وآخرين

واستندت الدعوى على أن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة طنطا صدر بالمخالفة للقانون ولحكم المحكمة الإدارية ٥٨٦٨ لسنة ٤٥ ق إدارية طنطا ومشوبا بالغش والتدليس وموصوم بعد المشروعية.