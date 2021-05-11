طلب إحاطة لرئيس الحكومة بسبب أبراج الكهرباء الموجودة وسط المناطق السكنية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن خطة الانتهاء من نقل أبراج الضغط العالي الموجودة وسط الكتلة السكنية؛ لما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، وهناك العديد من الحوادث التي وقعت جراء هذه الأزمة التي أصبحت تشكل خطورة بالغة.

وأوضح محسب أن هناك عددًا من المناطق غير المخططة والعشوائية التي تشهد انتشار أبراج كهرباء شديدة الخطورة، وتمر الأسلاك فوق المنازل؛ مما يشكل خطرًا على قاطني هذه العقارات، وهناك بعض الوقائع التي نتجت عن هذا الأمر، مما يستوجب سرعة الانتهاء من نقل هذه الأبراج وشبكات الكهرباء عن الأماكن السكنية إلى أماكن خالية من السكان، مع استمرارية الحفاظ على الخدمة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إقامة وحدات الضغط العالي بعيدًا عن العمران، لافتًا إلى أن هناك حالات تعدٍّ على الأراضى هي التي تسببت في هذا الأمر، وجعلت الأبراج توجد في وسط المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن منازل الفلاحين أكثر عرضة للخطر.

وحسب بيانات وزارة الكهرباء، فإن المسافة الآمنة لتجنب مخاطر أبراج الضغط العالي تبلغ 25 مترًا؛ ولكن الكارثة أن تلك الأبراج تلاحق آلاف المباني، وتمر فوق آلاف المنازل وتهدد الجميع بالموت صعقًا؛ مما يستوجب تحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية، ونقل الأبراج إلى مناطق بعيدة عن العمران؛ لتفادي هذه المخاطر.