قيادات صحفية ونقابية تنعي عصام عامر بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي الراحل عصام عامر الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال ميري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رحم الله الزميل والصديق عصام عامر رئيس تحرير الديار.. اللهم تغمده برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جناتك، وحفظ الله الجميع من وباء كورونا.

ونعى الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين الراحل وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رحم الله الصديق عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار الذي رحل عنا منذ قليل.

ونعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار.

وتقدم عبد الرحيم علي بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونعى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، عصام عامر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الديار الذى غادر دنيانا بسبب فيروس كورونا.

وتابع ناجى الشهابي: رحل الرجل الكريم صاحب الأفضال على الكثير من الصحفيين الشبان والذى ترك تأثيرا على كل من قابله .

ونعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير، عصام عامر، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الديار، الذى وافته المنية، فى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وتوفى اليوم، الكاتب الصحفى عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكانت آخر كلمات كتبها الكاتب الصحفى الراحل عصام عامر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: "يارب وأنت الحنان المنان.. أسألكم الدعاء.. الحمد لله كورونا شديدة..على تسمم دموي أصلا لم ينته من سنتين.. أرجوكم الدعاء".