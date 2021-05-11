شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يقرر غلق الحدائق ومصيف بلطيم خلال العيد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، وعدم السماح بدخول المواطنين إلى مصيف بلطيم، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً التهنئة لأهالي كفر الشيخ بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، خلال تعليماته لرؤساء المدن شدد على متابعة غلق الحدائق والمتنزهات، موجهاً رؤساء المدن بالدعم الكامل للجانب الصحي، ومتابعة على مدار الساعة أي إصابات أو اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة توافر الاكسجيبن في التنكات والاسطوانات بالمستشفيات، واستمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع وأمام البنوك ومكاتب البريد، والمصالح الحكومية، وداخلها.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وحدة التغيرات المكانية «الجو مكانية» بالعمل أيام عطلة العيد، ومراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على إدارة المواقف بتشكيل لجان للمرور على المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، من استمرار أعمال الرش والتطهير، والتزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات.

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