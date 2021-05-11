شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يوجه بضرورة التأكد من سلامة شبكات الأكسجين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة وتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين بالمستشفيات.

من جانبه، شكّل الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية بالمديرية لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة صيانة الأجهزة والمعدات للمرور على مستشفي بسيون وحميات بسيون لمتابعة تانكات الأكسجين، والتأكد من عدم وجود ثلج على المبخرات، والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات.

كما قام فريق الإشراف بالمرور على مخازن الأسطوانات، والتأكد من اتباع سياسات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة محابس الغازات بكل دور لتلافي وجود أي تسريب، وتم التنبيه على ضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبة استهلاك الأكسجين للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بواسطة فريق مدرب من الممرضات بأسرة الأقسام الداخلية والرعايات.