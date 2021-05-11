شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات بجامعة بني سويف أول يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن أول شهر يونيو هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة الطارئ رقم 196.

ووجه رئيس الجامعة، خلال المجلس، ببدء إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مع الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على تشغيل كافة المدرجات وزيادة لجان الامتحانات لمنع تكدس الطلاب بالمدرجات، وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني خلال هذه الفترة (الأون لاين)، بما يقلل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتعقيم اللجان على مدار اليوم أكثر من مرة وخاصة ما بين فترات اللجان، مع ضرورة تفعيل لجنة الأزمات الرئيسية لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعيين منسق فرعي للجنة بكل كلية.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الجامعة أن مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي يستقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وكذلك جميع المواطنين على مستوى المحافظة دون حجز مسبق، أو قوائم للانتظار، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.