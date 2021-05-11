شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تحذر من «خبز الأرصفة» وأسطوانات بوتاجاز «السريحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك شراء أسطوانات البوتاجاز من «السريحة» والتعامل مع سيارات شركات البترول وشباب الخريجين أو المستودعات، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا مؤكدا وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين.

وقال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ستجوب الشوارع والأسواق لتكثيف الرقابة والتصدي لأي محاولات تلاعب من قبل البعض، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق بالتوازي مع توفير كفة السلع الغذائية.