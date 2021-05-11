شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات الإزالة والتصدي لمحاولات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتصدي لأعمال البناء المخالف، واستمرار اللجان الدورية علي الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتنفيذ إزالة لبروز مخالف بالطوب الأحمر بعرض 80 سم وإرتفاع 9متر بشارع باتا، فضلاً عن قيام قسم الإزالات بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة بإزالة عشة هوائية على مساحة 12 متر بناحية كفر اللبا.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، وقسم الإزالات بالوحدة المحلية بالسماعنة، بالإزالة الكلية لسور من الطوب الأبيض مقام بدون ترخيص على مساحة 175 متر بناحية قرية غزالة عبدون، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت رئاسة المركز بردم حفر كان معداً لصب وبناء سور بطول 100متر بناحية الزاوبة الحمراء ،على إمتداد ترعة الغزالى بالوحدة المحلية بكفر شاكوش، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع قسم الإزالات بالوحدة المحلية بالزوامل، بإزالة وفك 3 حالات بناء لأعمدة أسقف بدون ترخيص ، بإجمالى مساحة 320متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على هيبة الدولة قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح ، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالمحمدية، بإزالة شدة خشبية إستعداداً لصب سقف بالدور الثانى علوى على مساحة 150 م ، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.