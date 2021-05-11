شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ملعب لكرة القدم و6 مقاه ومكتب ومحل لمخالفة المواعيد الجديدة والإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت منطقة المسلة، والعبودي، ودلة، والصوفى، والفوال، والبارودية، والمشتل، وعلواية سعاده، وميدان عبدالمنعم رياض، فضلاً عن مناطق كوبرى الصوفى، وكوبرى المطافى، وكوبرى الشيخ سالم، وحى الجامعة، والطريق الدائري، وشارعي دار الرماد وعبود بحى شرق، وأبوبكر الصديق بحى الجون، إضافة لشوارع أحمد شوقي، وجمال عبدالناصر،والنبوى المهندس، والسكة الحديد بوسط المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة أسفرت عن غلق ملعب كرة قدم بمنطقة المسلة، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ لتقديم الشيشة بالمخالفة بواقع مقهيين بمنطقة الصوفى خلف موقف ابشواى، ومقهى بمنطقة المشتل، وكافية بشارع عبود، وكافتيريا بشارع النبوى المهندس بجوار مديرية الصحة، ومحل "بلايستيشن"، بشارع أبوبكر الصديق بالجون، ومكتب تجاري لبيع السيارات، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.

وفي لفتة إنسانية قام محافظ الفيوم ـ خلال الجولة ـ بمساعدة إحدى السيدات المسنات لاستقلال مركبة أجرة "تاكسي" حال وجودها بمنطقة العبودي، نظراً لكبر سنها وظروفها الصحية والمرضية، مؤكداً لها حرصه واستعداده لتلبية أى مطالب لها، والاستماع لشكواها ـ إن وجدت ، للعمل على حلها.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي، أن المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، قاد حملة بمركز وقرى أبشواي، للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية، بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، رافقه خلال الجولة الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحملة استهدفت عدداً من المحلات التجارية، والورش الصناعية والمطاعم والمقاهي بمدينة أبشواي، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين، كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف شارع الجلاء بأبو جنشو، ومراجعة محابس مياه الشرب لحل مشكلة نقص مياه الشرب بمنطقة ابو نعمة، فضلاً عن تفقد عزبة الشرقاوي بطبهار، ومتابعة الإغلاق الكامل للشواطئ والمنشآت السياحية بنطاق الوحدة المحلية بشكشوك.

وتابع المتحدث الرسمي أن الحملة أسفرت عن غلق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية ومصادرة محتوياته، إضافة لغلق عدد ثلاث محال تجارية مخالفة للمواعيد المحددة، وتحصيل عدد ٤ مخالفات عدم ارتداء كمامة.