شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت موجة حارة لمدة العشرة أيام الماضية، حيث ارتفعت الحرارة بشكل كبير ووصلت إلى 40 درجة.

وأشارت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا اعتبارا من الأمس بمعدل 7 درجات، منوهة بأن الطقس سيكون مستقرا تماما اعتبارا من اليوم وطوال أيام عيد الفطر المبارك، وانخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار الأيام القادمة.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستكون من أكثر المناطق اعتدالا، وسيظل الطقس مستقرا حتى منتصف الأسبوع المقبل، منوهة بأنه متوقع سقوط بعض الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهى أمطار خفيفة جدا وغير مؤثرة على الحركة.