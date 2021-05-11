شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا لمتابعة آليات التصدي لمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، لمتابعة خطة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول عرض وبحث آليات التصدي لمنع أي تعدي أو بناء مخالف خلال الفترة الحالية وخاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً أن المحافظ وجه بالتعاون بين كافة الجهات المعنية وقوات الشرطة واستخدام كافة الصلاحيات لمواجهة أي تعديات حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى واستخدام آليات الرصد والمتابعة، مع وحدة المتغيرات المكانية، لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف، وعدم السماح بأى حالة بناء بدون ترخيص، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانوية تجاه المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات ومحال «السايبر» وصالات الجيم، بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مشدداً على التعامل بحسم وقوة في تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الفيوم رؤساءالمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.