شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالبحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك في كافة الإدارات الصحية للتسهيل والتيسير على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه برفع درجة الاستعداد في كافة المراكز والمدن والمديريات ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة القرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن غرفة عمليات مديرية الصحة تعمل بشكل مستمر، ومتصلة بغرف العمليات والإدارات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة لرصد أي قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول وتلافي السلبيات.

وأضاف طلحة أنه تم التنسيق بين المديرية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والمراكز والمدن لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية خاصة التي تبيع اللحوم والسلع اليومية للمواطنين، التي يرتفع الطلب عليها بتلك المناسبة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع وكذا ومراقبة مصادر المياه والتأكد من جودتها واحكام الرقابة على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق العامة وحالة النظافة العامة.

ومن ناحية أخرى تم رفع درجة الاستعداد في مرفق الإسعاف بشكل كامل، وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

واستمرار العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا على الوجه المعتاد طوال عطلة عيد الفطر المبارك.

كما تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والوحدات العلاجية واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال أي حالة طوارئ أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.