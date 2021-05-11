شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التكييفات المركزية تنقل عدوى كورونا.. والمراوح أسوأ أنواع التهوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة منعًا لعدوى كورونا، مشيرة إلى أن التكييف قد ينقل المرض خاصة التكييفات المركزية والشباك التي تعتمد على تحويل الهواء الساخن إلى بارد.

وتابعت: «أفضل أنواع التكييفات التي تعتمد على الهواء الخارجى».

وأردفت: «أفضل انواع التهوية هي التهوية الطبيعية وأسوأها المرارح لكونها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرزاز وأضافت يجب تشغيل التكيفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى».