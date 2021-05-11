شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عدد ٤ أعمدة كهربائية هوائية في خط مياه «قنا- سفاجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه نظرًا لحدوث عواصف ترابية شديدة وسوء حالة الطقس التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، أدت إلى سقوط عدد ٤ أعمدة كهربائية هوائية من الأعمدة المغذية لمحطات الرفع لخط مياه قنا/ سفاجا، ما أدى إلى تعطل الخط.

وأضاف بيان للشركة، أنه تم تعديل مواعيد الضخ لمياه الشرب بعدة مناطق بمدينة سفاجا وترحيل المواعيد لمدة ٢٤ ساعة حتي يتم انتظام الضخ.