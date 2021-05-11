شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «مكافحة العدوى» يبحث سبل مواجهة كورونا في مستشفى المحلة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالناصر حميدة مدير الصحة في الغربية، وفد مسئولى مكافحة العدوي بوزارة الصحة، وذلك لتفقد مستشفي المحلة العام، رافقهم الدكتور أحمد الشهاوي عضو إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، للتأكد من تنفيذ المعايير والتعليمات التي تم التدريب عليها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية والأوبئة. كما تم المرور على قسم العزل وقسم العناية المركزة والتعقيم، وتم التأكد من كفاءة التعقيم ومتابعة المؤشرات الحيوية والكيميائية وتسجيل تواريخ التعقيم.

من ناحية أخرى أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، قيام فريق مكافحة العدوى بتدريب العاملين على كيفية استخدام الواقيات للعاملين بالمستشفيات، لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى سواء من مقدمي الخدمة أو متلقيها، مع التأكيد على العمل بروح الفريق والاهتمام بالمريض في المقام الأول وتذليل العقبات أمام المرضى لتقديم الخدمة الطبية على مستوي عال من الجودة.