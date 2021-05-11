شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 8 رحلات لروسيا تنقل على متنها 1322 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء 8 رحلات دولية على مدار اليوم إلى روسيا الاتحادية تنقل على متنها 1322 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فان مبنى الركاب رقم 2 قد غادر منه 4 رحلات إلى وجهات بروسيا وهى موسكو وسان بطرس برج وكراسنودار وعلى متن هذه الرحلات 665 راكبا، فى حين يستقبل المطار 4 رحلات على متنهم 657 راكبا، وتتبع الرحلات عدد من الشركات المشغلة بينهم مصر للطيران و3 شركات روسية.

وكانت الرحلات الجوية قد أستأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة مؤخرا، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت مصادر ، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضى ومطلع مايو الجارى، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.