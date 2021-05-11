شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر فى زمام 588 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض الموقف الحالى لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف الغربية الرئيسى "كيتشنر" ومناقشة الخطوات التنفيذية المستقبلية.

وسيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وتشمل مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى) وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.