شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وكذلك أرسل برقيات التهانى للإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة.

وجاء فى نص رسالته: خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.

وقال المطران منير: ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.