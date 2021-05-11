شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: العمل بمواعيد رمضان والتشغيل للثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة مترو الأنفاق، أن العمل بمواعيد شهر رمضان، ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى مستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.

كما تضم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ( 1473 ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى ( 351 ) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.