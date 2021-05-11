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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الذهب فى مصر.. صرح عملاق لصناعة المعدن النفيس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه مصر بقوة لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة والجديدة بداية من الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث ومدينة النسيج وغيرها، وأخيرا مدينة الذهب المرتقبة التى تحول مصر لمركز لصناعة الذهب وتطوير هذه الصناعة، لتصبح قادرة على إنتاج الذهب بغرض التصدير وليس السوق المحلي فقط.
ويستعرض الإنفوجراف التالى، أبرز المعلومات عن مدينة الذهب فى مصر.
مدينة الذهب فى مصر.. صرح عملاق لصناعة المعدن النفيس