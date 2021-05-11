مدينة الذهب فى مصر.. صرح عملاق لصناعة المعدن النفيس.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تتجه مصر بقوة لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة والجديدة بداية من الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث ومدينة النسيج وغيرها، وأخيرا مدينة الذهب المرتقبة التى تحول مصر لمركز لصناعة الذهب وتطوير هذه الصناعة، لتصبح قادرة على إنتاج الذهب بغرض التصدير وليس السوق المحلي فقط.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع