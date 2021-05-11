شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 47 مستوطنا فى قصف للفصائل الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عسقلان نتيجة سقوط صاروخ من غزة، مشيرة إلى إصابة 47 إسرائيليا جراء قصف فصائل غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ورشقة صاروخية أخرى باتجاه نتيفوت.

بدورها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى بيان مقتضب منذ قليل استهداف عسقلان المحتلة بصواريخ S40.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها فى القطاع لتلبية أى احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.

وارتفع علم فلسطين ودقت كنائس فلسطين أجراسها، مساء أمس الإثنين، دعما لشعب فلسطين فى قطاع غزة ونصرة للقدس، جراء ما يتعرضان له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا فى وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام فى باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضًا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون" من مدينة القدس.