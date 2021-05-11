شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك باجتماع الجامعة العربية لمواجهات اعتداءات إسرائيل فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى عبر الفيديو كونفرنس فى الاجتماع الوزارى الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس.

وفى سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية، الإثنين، عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً على ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتى تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يُحمد عُقباه.

كما شدد وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على ضرورة وقف كافة الممارسات التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، لاسيما فى شهر رمضان الفضيل، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولى وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.