شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل الرئيس السيسي بافتتاح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام والتهنئة للشعب المصرى وهيئة قناة السويس، وقال الرئيس: "كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف من زيارته اليوم لهيئة قناة السويس هو التأكيد على أن قناة السويس بكفاءتها، تعمل ليس فقط كمجرى ملاحى ولكن أيضا شركات قناة السويس فى جميع الأنشطة وتقديم التهنئة على الجهد المبذول والذى سيبذل.

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس: "هيئة قناة السويس هيئة عملاقة كبيرة ولها رؤية فى المرفق والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم مع تطور حركة التجارة فى العالم.. عمل تحسين لحركة المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى اللى حصل فيه مشكلة السفينة الجانحة فى آخر 50 كيلو حتى خليج السويس.. كنت أتمنى أن اللى يعمل الشغل كله الهيئة.. عندنا كراكات كتيرة وعملاقة وفيه كراكة فى شهر 8.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "هقول حاجة واحدة للمصريين.. اقلقوا ده طبيعى.. مسار التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج.. ثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها". وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه، قائلا: "حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. بس محدش يستعجل كل حاجة.. التفاوض عملية صعبة وشاقة.. وخلال الفترة الماضية استقبلنا مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي.. والرئيس الكونغولى من أجل هذا الموضوع". وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته: "نواصل الجهد والحركة حتى نصل إلى حل لهذه المسألة.. فهى من المسائل الحساسة جدا والمهمة جدا.. القلق مقدر ومشروع وأنا سعيد به.. لأن الاهتمام بالبلد أمر رائع.. لازم تكونوا متأكدين حقوقنا لن يتم التفريط فيها".