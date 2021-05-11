شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من 1 لـ 7 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة







