شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر: تطعيم 37 ألفا و565 عاملا فى النشاط السياحى بلقاح كورونا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه تم تطعيم 37 ألف و565 شخصا من العمالة فى النشاط السياحى بالفنادق، وكذلك مراكز الغواص وغيرها من العاملين فى النشاط السياحى.

وأضاف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى القرى والفنادق السياحية بنسبة كبيرة، وأن المتبقين حتى الآن الذين مازالوا فى أجازات سيتم تطعيمهم فور عودتهم.

وتابع وكيل صحة البحر الأحمر، أن مديرية الصحة أرسلت لجان لجميع الفنادق المختلفة لسهولة التطعيم والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أنه جارى تطعيم العاملين بشركات السياحة .

ويذكر أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، تقود حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر ، كخطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين ، كما أن الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى بهم سيزيد من التدفقات السياحية الوافدة لهم لما ترسله من رسائل طمأنة للسائحين الوافدين بأن من سيتعاملون معهم حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس.



تطعيم العاملين بالسياحة بلقاح كورونا



تطعيم العاملين بالفنادق بلقاح كورونا



تطعيم العاملين