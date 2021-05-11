شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الأعراض الجانبية للحاصلين على لقاح كورونا.. أنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية التى تظهر على متلقى لقاح كورونا، مؤكدة أنه يوجد أعراض موضعية فى نفس مكان الوخز مثل إحمرار وتورم وحكة.



وأضافت وزارة الصحة، يوجد أعراض جانبية عامة بالجسم مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وطالبت وزارة الصحة الذين حصلوا علي اللقاح بارتداء الكمامة والاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أن التطعيم لا يسبب مرض كورونا.



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.











