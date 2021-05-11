شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية المعدات لاستقبال عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الثلاثاء، الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لاستقبال عيد الفطر من معدات التدخل السريع لمواجهة أعطال الصرف الصحي خلال العيد.

وأكد «مجاهد» في بيان، الثلاثاء، على ضرورة استعداد فرق الطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية للتدخل السريع لمواجهة أعطال الصرف الصحي، وتواجد سيارات المياه المتنقلة للتعامل مع المناطق المتأثرة بالانقطاعات أو ضعف المياه خلال فترة عيد الفطر.

وأهاب رئيس شركة مياه القليوبية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لانتظام تدفقها وحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي لتلافي حدوث انسدادات لشبكة الصرف الصحي.

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع جاهزية المعدات لاستقبال عيد الفطر المبارك

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع جاهزية المعدات لاستقبال عيد الفطر المبارك

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع جاهزية المعدات لاستقبال عيد الفطر المبارك