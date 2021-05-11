شكرا لقرائتكم خبر عن «أصحاب البصيرة» توزع وجبات غذائية على الصائمين بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر، توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين في مدينة العريش، ضمن مبادرة«سفرة هنية».

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد الفريق، أنه تم توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين في موقف الأقاليم ومستشفى العريش العام وميدان السادات بوسط مدينة العريش.

وأضاف خالد شريهان، المنسق العام للمبادرة، إن مبادرة «سفرة هنية» تم تدشينها بمناسبة شهر رمضان المبارك بدعم عدد من رجال الأعمال، حيث تستهدف توزيع ١٢٠٠ وجبه غذائية على الصائمين من المستحقين والأسر الأكثر احتياجا بمدينتي العريش وبئر العبد.

أشار شريهان، إلى أنه سبق توزيع ٣٠٥ وجبة غذائية على المستحقين في سبعة أحياء بمدينة العريش وهي ( الريسة- ابوصقل- عاطف السادت- وسط البلد- السمران- الصفا- المساعيد ).

لفت إلى أن المبادرة تستهدف توزيع أكثر من ١٢٠٠ وجبة لدعم جهود الرئيس في تحقيق حياة كريمة لمواطني محافظة شمال سيناء والمساهمة في التماسك الاجتماعي واستثمار الطاقات الشبابية في الأعمال التطوعية.

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين

توزيع وجبات علي الصائمين