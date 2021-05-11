شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُهنئ السيسي وشيخ الأزهر والحكومة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال «القاضي» في البرقية إنه «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك... أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإننا يا سيادة الرئيس نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحريصين على تنفيذ توجيهاتكم بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، ويحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، وما تتمنوه لها من مكانة مرموقة بين دول العالم، وأن يحفظكم لمصرنا الحبيبة ويحفظ أمنها واستقرارها».

وبعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الحبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء، بهذه المناسبة العطرة.

وتتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه.