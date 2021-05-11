شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم شمال سيناء» يعتمد نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة.
وأكد رضوان ان المسابقة اسفرت عن فوز، هدير محمد بدر الدين حجاب بمدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالمركز الأول، حلاوتهم سند شهاب بمدرسة الشهيد عبدالعزيز مرزوق بإدارة العبدالتعليمية بالمركز الثانى .
كما فازت بالمركز الثالث، أروى أشرف عبدالوهاب بمدرسة مصطفى حسين الإبتدائية بإدارة العريش التعليمية بالمركز الثالث، ونعمة بلال سالم بمدرسة الشيخ زويد الرسمية لغات بإدارة الشيخ زويد الإبتدائية فازت بالمركز الرابع .