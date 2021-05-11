وكيل «تعليم شمال سيناء» يعتمد نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة

وأكد رضوان ان المسابقة اسفرت عن فوز، هدير محمد بدر الدين حجاب بمدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالمركز الأول، حلاوتهم سند شهاب بمدرسة الشهيد عبدالعزيز مرزوق بإدارة العبدالتعليمية بالمركز الثانى .

محمد يوسف

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