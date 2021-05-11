شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان مواد الدين والرسم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالإعدادية من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواد التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلبة الشهادة الإعدادية تمتحن من المنزل، حيث يتم تسليم الطلاب المواد ويجيب عن الأسئلة فى المنزل ويقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى للمدرسة لتصحيحها والانتهاء منه، أما مادتى المستوى الرفيع والتربية الرياضية يتم امتحانها بمعرفة المدرسة وتسلم من قبل المدارس إلى لجان النظام والمراقبة.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية من 280 درجة، والمواد غير المضافة للمجموع سيؤدى فيها الطالب الاختبار من المنزل قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية بدأت فى وضع أسئلة الامتحانات استعدادا لانطلاق الاختبارات فى يونيو المقبل، كما تم البدء فى وضع تصورات لجداول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية من جانب المديريات ولكل مديرية جدول خاص بها مع الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء الطلاب للاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب سيحاسب بواقع 280 درجة على امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، فالدرجة التى يحصل عليها الطالب فى امتحان يوينو المقبل ستكون بمثابة درجة نهائية لتنسيق الثانوى العام والتعليم الفنى، مشيرة إلى أن الطالب لديه فرصة واحدة يجب عليه أن يستغلها بشكل جيد للحصول على درجات تؤهله لتنسيق الثانوى العام إذا كان يرغب فى دخوله.