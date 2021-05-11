شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تطلق التيار لأول مرة بمنطقة "جبل الكامل" بتكلفة 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، نجحت اليوم فى إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات جبل الكامل الذى يقع فى أبعد نقطة بالصعيد بعد توشكى وشرق العوينات، على جهد 66 بقدرة 160 ميجا فولت أمبير.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ببدء اعمال الزراعة الصيفية بجبل الكامل الذى يقع فى ابعد نقطة بالصعيد بعد توشكى وشرق العوينات والتى تبدأ فى 30 مايو الجاري، كاشفا أن أعمال الزراعة تطلب وجود كهرباء بجهد منتظم لا يتعرض للتذبذ أو الانقطاعات.

وأوضح المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت على الفور فى أبريل 2020 فى خطتها لتوصيل التيار الكهربائي لجبل الكامل بتكلفة 200 مليون جنيه ، موضحا أنه تم إنشاء محطة محولات جهد 66 بقدرة 160 ميجا فولت امبير بواقع 4 وحدات بقدرة 40 ميجا فولت امبير لكل وحدة.

وأشار المصدر، إلى أن توصيل التيار لجبل الكامل وربطه بالشبكة القومية للكهرباء كان يمثل تحدى جديد للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى 10 اشهر فقط يعتبر إنجاز غير مسبوق نظرا لصعوبة الموقع و عدم وجود أي طرق ممهدة ولا يوجد أى من متطلبات الحياة الأساسية التى تمكن العاملين من إنجاز العمل بهذا الشكل.