شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار يومى الوقفة وأول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال يومى الوقفة وأول أيام عيد الفطر.

ويمتد انخفاض الحرارة النسبى اليوم لمناطق وسط الجمهورية و يسود طقس لطيف على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة إلى حار على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى شمال الصعيد، حار بوسط الصعيد ويظل شديد الحرارة جنوبًا، ويكون الطقس ليلًا مائل للبرودة شمالًا، ومعتدل بباقى الأنحاء.

ويستمر تشكل السحب الركامية على القطاعين الأوسط والجنوبي من مرتفعات البحر الأحمر وجنوب سيناء بالاضافة إلى جنوب الصعيد مع فرصة لسقوط زخات رعدية من الأمطار على مناطق محدودة، والأجواء مشمسة شمالًا يتخللها ظهور بعض السحب المتوسطة.

وعن حركة الرياح فهى معتدلة إلى نشطة إجمالًا، يشتد نشاطها بمحيط مناطق تشكل السحب الرعدية و يصاحبها موجات من الغبار.

أما عن حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة بمعظم مناطقه وتميل للاضطراب بمناطقه الشمالية بالإضافة لخليج السويس.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا ببعض المناطق خاصًة بشمال سيناء.