شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف المساعدات ضمن "تكافل وكرامة" عن شهر مايو بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر مايو، بعدما تم تقديم موعد الصرف عن الموعد المحدد شهريًا بدلا من يوم 15 مايو، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.





وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.





كانت وزيرة التضامن قد أكدت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.





يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.