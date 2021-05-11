شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات وغلق المتنزهات فى الجيزة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشددا على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد راشد في بيان اليوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل الإجراءات التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات فى الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وأوضح راشد، أنه تم توجيه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان انتظام تقديم الخدمة الصحية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على مستوى المحافظة بشكل جيد، مشيدًا بالجهود التى تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضى حتى تمام الشفاء.

كما كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعى، مشدداً على تنظيم ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمختلف القطاعات خاصة لإدارة الإشغالات والبيئة والمتابعة بإدارة مباشرة من قبل رئيس الجهة ونوابه بالتناوب، مؤكدا على ضرورة مواجهة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والبناء العشوائى على الأراضى الزراعية والتعدى على أراضى أملاك الدولة بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ووجه محافظ الجيزة مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقًا للضوابط التى أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع درجه الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل لجنة تختص بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتى تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الاستهلاك وحلول فصل الصيف، مضيفًا بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجاناً للمواطنين بالمناطق التى تتأثر بكثرة الاستهلاك إلى جانب استمرارها فى تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة أنحاء المحافظة خاصة فى ظل خطة الدولة فى مجابهة فيروس كورونا.