شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 تحاليل هامة لمنع نقل العدوى من الأم للجنين طوال فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تحاليل هامة للأم في فترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين أولها تحليل السكر والضغط والزهرى وتحليل الكبدى بي والإيدز.

وقالت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة التحاليل اللازمة للأم خلال فترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين يجب زيارة أقرب وحدة صحية للعلاج مجانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية تعمل يوميا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





