شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 38 محضراً لمنشآت مخالفة فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 43 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 912 شاباً.

وقال الوزير فى بيان: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 11 عمال بمبلغ 36 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف، وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أبريل الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.