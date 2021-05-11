شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن استمرار تشغيل مصانع الدلتا للسكر خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

وأكد المصيلحىُ أن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل غداً الأربعاء من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء، وأول وثانى أيام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد، كما أن شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و552 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 215 ألف سكر أبيض سائب وكذلك انتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا انتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح "أبو اليزيد" أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن "لب بنجر" لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الانتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وكذلك زيادة معدلات انتاج المولاس.