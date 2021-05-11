شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين والمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

أكد وزير الزراعة أن بعض قطاعات الوزارة ستظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين، حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح والبنجر، بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات للبلاد من السلع الاستيراتيجية أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البنى فى البطاطس تيسيرا على المصدرين.

وقال وزير الزراعة أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى يعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.

وأضاف القصير أن الحدائق التابعة للوزارة سيستمر إغلاقها خلال الإجازة التزاما بقرارات مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستقوم خلال الإجازة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامي ذات الأصل الحيواني و متابعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كافة المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة والمتعاملين معها من فيروس كورونا و استمرار تلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و 19561.