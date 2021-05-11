شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف توقعات حالة الطقس أول أيام العيد ودرجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس سيشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس ، القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 ، وجنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25.