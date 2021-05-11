شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تحسين المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الهدف من زيارته اليوم لهيئة قناة السويس هو التأكد على أن قناة السويس بكفاءتها، تعمل ليس فقط كمجرى ملاحى ولكن أيضا شركات قناة السويس فى جميع الأنشطة وتقديم التهنئة على الجهد المبذول والذى سيبذل.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس: "هيئة قناة السويس هيئة عملاقة كبيرة ولها رؤية فى المرفق والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم مع تطور حركة التجارة فى العالم.. عمل تحسين لحركة المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى اللى حصل فيه مشكلة السفينة الجانحة فى آخر 50 كيلو حتى خليج السويس.. كنت أتمنى أن اللى يعمل الشغل كله الهيئة.. عندنا كراكات كتيرة وعملاقة وفيه كراكة فى شهر 8.

وتابع:" يمكن الاستعانة ببعض الشركات.. لكن الأفضل أن تكون المدة أقل.. مش عاوز أحشد موارد ضخمة لعملية التوسعة.. مش هقول إن إحنا مش فى عجلة بس هنتحرك ونشتغل فى التكريك".