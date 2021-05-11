شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أدمن "شاومينج 2021" بمنصات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أدمن "شاموينج 2021" على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقت الأجهزة الأمينة بلاغًا من (طالبة، مقيمة بالبحيرة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مجموعة تسمى "شاموينج 2021" على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات بعض الكليات والثانوية العامة، ومن بينها الكلية محل دراستها، الأمر الذى دفعها للتواصل معه وتحويل مبلغ مالى له، إلا أنها فوجئت بتعرضها للنصب وقيامه بالاستيلاء على البريد الإلكترونى الخاص بها وابتزازها مادياً مقابل عدم نشر محتوياته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه (طالب، مقيم بكفرالشيخ)، وتم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل على ارتكابه الواقعة، كما تبين قيامه بإدارة عدد من المجموعات لذات السبب وارتكابه العديد من الوقائع بذات الأسلوب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.