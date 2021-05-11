شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحها الرئيس السيسي اليوم.. تعرف على أحدث وحدة قسطرة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وحدة القسطرة بمستشفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات التى افتتحها الرئيس اليوم بالمحافظة.

وتحتوى وحدة قسطرة القلب على جهاز 520Innova IGS ، أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، والذى يتيح عمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية وملحقاتها من غرف الماكينات والجهاز والتحكم، بجانب تفقد العيادات الطبية منها القلب والاستشارى ومتابعة جهاز الموجات الصوتية ووحدة قياسات رسم القلب وقياس الضغط.

ويتكون قسم القسطرة والقلب الجديد من 3 عيادات خارجية، وغرفة عمليات القسطرة القلبية التى تضم جهاز Innova IGS520 أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، ووحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم 10 أسًرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض "مونيتور" وأجهزة الإرواء الوريدى بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعى وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر.

ويضم قسم القسطرة والقلب الجديد وحدة قياسات حديثة للقلب مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب وقياس الصغط لمدة 24 ساعة "هولتر"، وجهاز الموجات الصوتية على القلب العادية وبالمجهود.

ويأتى هذا فى إطار خطة قناة السويس للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بجانب تطبيق أفضل معايير الجودة وثقل خبرات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس وضعت خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة، عبر تطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بالتوازى مع تطبيق أفضل معايير الجودة، وثقل خبرات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ للعاملين بالهيئة وذويهم والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية المتنوعة التى تحرص الهيئة على القيام بها من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وحدة القسطرة بمسشتفى هيئة قناة السويس

وحدة القسطرة بمسشتفى هيئة قناة السويس