شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والجيزة 5:28.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 وهو ( يوم الرؤية )، وفلكيا غرة شهر شوال تكون يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.



وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:-

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22