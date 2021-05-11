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شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والجيزة 5:28.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 وهو ( يوم الرؤية )، وفلكيا غرة شهر شوال تكون يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:-
القاهرة 5:28
الجيزة 5:28
الإسكندرية 5:31
بورسعيد 5:21
السويس 5:23
العريش 5:16
الطور 5:22
سانت كاترين 5:20
طابا 5:14
شرم الشيخ 5:20
دمنهور 5:29
طنطا 5:27
المنصورة 5:25
الزقازيق 5:26
بنها 5:27
شبين الكوم 5:28
كفر الشيخ 5:27
الفيوم 5:31
بنى سويف 5:30
المنيا 5:33
أسيوط 5:33
سوهاج 5:32
قنا 5:29
أسوان 5:32
أبو سمبل 5:40
مرسى مطروح 5:41
الغردقة 5:23
الخارجة 5:40
الإسماعيلية 5:22
دمياط 5:23
السلوم 5:49
نويبع 5:16
حلايب 5:20
شلاتين 5:22