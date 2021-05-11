شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التكييفات المركزية تنقل عدوى كورونا والمراوح أسوأ أنواع التهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة منعا لعدوى كورونا، مشيرة إلى أن التكييف قد ينقل المرض خاصة التكييفات المركزية والشباك التى تعتمد علي تحويل الهواء الساخن إلي بارد وتابعت: أفضل أنواع التكييفات التى تعتمددعلي الهواء الخارجى.

وقالت وزارة الصحة والسكان: أفضل انواع التهوية هى التهوية الطبيعية وأسوأها المرارح لكونها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرزاز وأضافت يجب تشغيل التكيفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



