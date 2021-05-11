شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس عن سد النهضة: "التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "هقول حاجة واحدة للمصريين.. اقلقوا ده طبيعى.. مسار التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج.. ثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، على هامش افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسي يسلم شباب الصيادين 34 مركبا بعد تصنيعها بورش قناة السويس

يسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب الصيادين أول دفعة من سفن الصيد المصرية التى تم تصنيعها داخل ورش هيئة قناة السويس، وعددها 34 مركب صيد، ضمن توجيهاته بإنشاء 100 مركب صيد، خلال زيارته للإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بهيئة قناة السويس.

ويسلم الرئيس السيسى صباح اليوم 34 مركبا مخصص للصيد بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها فى 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس على مدار عام ونصف تقريبًا.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية نفذت 8 مراكب، فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبا إضافة إلى بناء 4 مراكب فى ترسانة السويس ، مشيرًا إلى أن تصنيع المراكب داخل مصر وفرت فى التكلفة بشكل كبير، إضافة إلى تنفيذها خلال عام ونصف تقريبًا رغم تأخر بعض التوريدات بسبب كورونا خاصة المعدات التى يتم استيرادها من خارج مصر.





الصحة: زوال الأعراض لمدة 10 أيام من الإصابة بكورونا مؤشر لتعافى المريض

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن معدل الشفاء من كورونا وصل 74.3% بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد تسجيل 177440 حالة شفاء حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت تحاليلها لكورونا معمليا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 238560 من ضمنهم 177440 حالة تم شفاؤها، و 13972 حالة وفاة.

الرئيس السيسى: دراما رمضان تناولت قضايا كثيرة مرت علينا وكل التحية لأسر الشهداء

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصرى خلال الشهر الكريم، متابعا: "الدراما فى شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنشى واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: "اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر".





الحكومة تكشف مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعد تطبيق المنظومة الجديدة

كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمنى المحدد سلفا بـ15 عاما، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناءً على توجيهات رئاسية.

وأوضح صادق أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن العاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أما العاملين الماليين والإداريين فسيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.





شهيدان و8 مصابين فى قصف للطيران الإسرائيلى لشقة سكنية وسط قطاع غزة

أكدت مصادر طبية فلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء ارتقاء شهيدين وإصابة 8 مواطنين، بعد قصف طائرات الاحتلال "الاسرائيلية" لشقة في برج الجندي المجهول بحي الرمال وسط غزة، وأدى القصف إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أشارت صباح اليوم ارتفاع أعداد شهداء العدوان على قطاع غزة لـ25 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابة.

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.



من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها فى القطاع لتلبية أى احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.





وزير الداخلية: التصدى بحسم لمحاولات تعكير صفو المناخ الآمن فى عيد الفطر

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.

وتابع توفيق عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، وقد وجه سيادته بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ووجه بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.