شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.. من 5 إلى 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الاعدادى "عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021، ويودى طلبة وطالبات تعليم الجيزة يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط ويوم الاحد 6 يوينو مادة اللغة الاجنبية ويوم الاثنين 7 يوينو مادة العلوم .

ويوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء يوم الاربعاء 9 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو بمادة الدارسات الاجتماعية .

وشدد " الجيار" على اتباع كافة لإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .