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محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.. من 5 إلى 10 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الاعدادى "عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021.

 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021، ويودى طلبة وطالبات تعليم الجيزة يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط ويوم الاحد 6 يوينو مادة اللغة الاجنبية  ويوم الاثنين 7 يوينو مادة العلوم .

 

ويوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء يوم الاربعاء 9 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو بمادة الدارسات الاجتماعية .

 

وشدد " الجيار" على اتباع كافة لإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس .


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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