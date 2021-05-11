شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: دراما رمضان تناولت قضايا كثيرة مرت علينا وكل التحية لأسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصرى خلال الشهر الكريم، متابعا: "الدراما فى شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنشى واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: "اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر".