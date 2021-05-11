شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعد تطبيق المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمنى المحدد سلفا بـ15 عاما، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناءً على توجيهات رئاسية.

وأوضح صادق أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن العاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أما العاملين الماليين والإداريين فسيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.